Российские школьники создали концепт электрогидроцикла

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Школьники совместно с дизайнерами и экспертами Ростеха создали концепт электрогидроцикла, который может стать снегоходом, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Свою разработку они представили на форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", проходящем в Ярославле. По замыслу, в основе концепта лежит универсальная платформа, которая может быть оснащена альтернативным типом движителя - на гусеничном приводе, что превращает электрический гидроцикл в снегоход.

"Они предложили компоновку, технические характеристики и дизайн, которые могут стать универсальной платформой для новых моделей электротранспорта. Участники команды Ростеха проектировали новые виды электротранспорта на примере прототипа городского электромотоцикла Café Racer разработки концерна "Калашников", представленного на "Проектории", - сказали в Ростехе.

Там отметили, что с учетом рыночных перспектив и существующих технологий гидроцикл на электрической тяге сможет развивать скорость до 70 км/ч при запасе хода до полутора часов, мощность мотора может составить 96кВт (более 130 лошадиных сил), а масса – 370 кг при полезной нагрузке в 180 кг.