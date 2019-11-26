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РИА Новости

Российские школьники создали концепт электрогидроцикла

14:06 26.11.2019 (обновлено: 14:10 26.11.2019)
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© Пресс-служба РостехаКонцепт электрогидроцикла-трансформера, созданного школьниками
Концепт электрогидроцикла-трансформера, созданного школьниками
© Пресс-служба Ростеха
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Школьники совместно с дизайнерами и экспертами Ростеха создали концепт электрогидроцикла, который может стать снегоходом, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Свою разработку они представили на форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", проходящем в Ярославле. По замыслу, в основе концепта лежит универсальная платформа, которая может быть оснащена альтернативным типом движителя - на гусеничном приводе, что превращает электрический гидроцикл в снегоход.
"Они предложили компоновку, технические характеристики и дизайн, которые могут стать универсальной платформой для новых моделей электротранспорта. Участники команды Ростеха проектировали новые виды электротранспорта на примере прототипа городского электромотоцикла Café Racer разработки концерна "Калашников", представленного на "Проектории", - сказали в Ростехе.
Там отметили, что с учетом рыночных перспектив и существующих технологий гидроцикл на электрической тяге сможет развивать скорость до 70 км/ч при запасе хода до полутора часов, мощность мотора может составить 96кВт (более 130 лошадиных сил), а масса – 370 кг при полезной нагрузке в 180 кг.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что молодежи необходимо предлагать реальные производственные задачи. "Одна из таких задач – это развитие электротранспорта, более экологичного, комфортного и простого в обслуживании. Совместно с экспертами концерна "Калашников" ребята разработали на форуме концепт электрического гидроцикла, аналогов которого пока нет на российском рынке. Их креативные идеи имеют практическую пользу и вполне могут быть реализованы на практике", - считает он.
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