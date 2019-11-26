Путин не поддержал идею добавлять волонтерам баллы при поступлении

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что поощрения для школьников, которые занимаются волонтерской деятельностью, должны носить "морально-нравственный характер", а при поступлении в вуз абитуриента прежде всего нужно оценивать по уровню знаний.
Таким образом глава государства отреагировал на прозвучавшее в ходе Всероссийского открытого урока предложение добавлять волонтерам баллы при поступлении в вуз.
"Бонусы нужны, но они, на мой взгляд, для волонтеров должны носить морально-нравственный характер, а не материальный, как баллы при поступлении в вуз. При поступлении в вуз нужно человека оценивать прежде всего по знаниям", - сказал Путин.
"Сделать то, что вы предлагаете, можно, но я думаю, нецелесообразно", - добавил президент.
10 сентября, 13:45Эксперт оценила идею замены ЕГЭ на портфолио при поступлении в вузы