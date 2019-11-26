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РИА Новости

ООП потребовала провести международную инспекцию в израильских тюрьмах

14:03 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат
Глава исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
ГАЗА, 26 ноя - РИА Новости. Организация освобождения Палестины требует проведения международной инспекции в израильских тюрьмах, где содержатся палестинские заключенные, заявил РИА Новости глава исполкома организации Саиб Орейкат.
"ЦК ООП требует от международного общества оказать давление на израильские власти с целью допуска в израильские тюрьмы международных инспекций и проверок", - заявил Орейкат РИА Новости.
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Во вторник утром стало известно о смерти в израильской больнице 37-летнего палестинского заключенного Сами Абу Диака, который страдал от ракового заболевания.
Палестинцы обвиняют израильскую тюремную администрацию в сознательном и систематическом пренебрежении здоровьем палестинского заключенного, которое привело к критическому ухудшению его состояния и стало причиной смерти.
"ООП требует сформировать международную комиссию по расследованию преступлений оккупации. Я призываю прокурора Международного уголовного суда немедленно начать расследование и привлечь к ответственности израильских военных преступников", - сказал Орейкат.
По данным палестинских источников, Сами Абу Диак стал 222-ым палестинским заключенным, скончавшимся в Израиле с 1967 года.
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Саиб ОрейкатОрганизация освобождения ПалестиныМеждународный уголовный судПалестинаИзраильВ мире
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