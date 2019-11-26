ООП потребовала провести международную инспекцию в израильских тюрьмах

"ЦК ООП требует от международного общества оказать давление на израильские власти с целью допуска в израильские тюрьмы международных инспекций и проверок", - заявил Орейкат РИА Новости.

Во вторник утром стало известно о смерти в израильской больнице 37-летнего палестинского заключенного Сами Абу Диака, который страдал от ракового заболевания.

Палестинцы обвиняют израильскую тюремную администрацию в сознательном и систематическом пренебрежении здоровьем палестинского заключенного, которое привело к критическому ухудшению его состояния и стало причиной смерти.

"ООП требует сформировать международную комиссию по расследованию преступлений оккупации. Я призываю прокурора Международного уголовного суда немедленно начать расследование и привлечь к ответственности израильских военных преступников", - сказал Орейкат.