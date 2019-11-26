Чжэнчжоу и Красноярск связал прямой грузовой авиамаршрут

МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Между городом Чжэнчжоу в Центральном Китае и российским Красноярском было запущено прямое грузовое авиасообщение, об этом рассказали в компании, занимающейся организацией перевозок в аэропорту провинции Хэнань.
Самолет британской грузовой авиакомпании CLA, выполнявший рейс P39114, 22 ноября совершил первый перелет из Красноярска в Чжэнчжоу. Это первый маршрут, соединивший Центральный Китай и Среднюю Сибирь.
В компании-операторе аэропорта провинции Хэнань уверены, что открытие нового воздушного направления поможет в будущем создать разветвленную маршрутную сеть и повысит пропускную способность авиационных маршрутов на "Великом шелковом пути".