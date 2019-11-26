Госзакупки все чаще становятся предметом судебных споров в России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госзакупки все чаще становятся предметом для обращения в суд, сказано в докладе о результатах мониторинга правоприменения в России за прошлый год.
Количество судебных актов в сфере закупок ежегодно увеличивается: если в 2016 году их было более 35 тысяч, то в 2018-м - уже более 49 тысяч, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Большинство экспертов в сфере закупок отмечают наличие множества проблем в законодательстве о контрактной системе. Участники закупок видят в бюрократизации процесса закупок широкие возможности для злоупотреблений", - сказано в докладе.
Государственные же заказчики жалуются на "неоднозначно трактуемые нормы" законодательства, "за нарушение которых возможно наложение штрафов, сопоставимых с заработной платой".