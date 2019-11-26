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РИА Новости

Тест на управленческие навыки стартовал на конкурсе "Лидеры России"

14:03 26.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПобедители первого конкурса управленцев "Лидеры России" во время презентации клуба "Эльбрус"
Победители первого конкурса управленцев Лидеры России во время презентации клуба Эльбрус
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Для участников конкурса управленцев "Лидеры России" 26 ноября стал доступен тест управленческой готовности. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.
Тест управленческой готовности – нововведение третьего сезона конкурса. Он позволит выявить практические навыки руководителя, его способности и возможности и даст понять, насколько управленец эффективен.
"На прохождение теста у участников есть двое суток, завершится он 27 ноября в 23.59 по местному времени. Выполнение тестовых заданий займет 40–50 минут", – рассказал Комиссаров.
Для ряда участников этот тест станет последним в дистанционном этапе. Те же, кто заявился на прохождение конкурса в рамках специализаций "Финансы и технологии", "Наука" и "Здравоохранение", с 2 по 8 декабря должны пройти профильные тесты по выбранным направлениям. Точные даты тестирований по специализациям будут размещены в личных кабинетах участников и на официальном сайте конкурса.
Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В этом году на участие в нем поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.
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