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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

ЧТПЗ и китайская Baotou Steel построят ГОК в Иркутской области

13:56 26.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме "Транзитный потенциал Евразийского континента" в Ереване
Министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Транзитный потенциал Евразийского континента в Ереване
© Sputnik
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". "Челябинский трубопрокатный завод" и компания Inner Mongolia Baotou Steel –подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения редких металлов в Иркутской области.
Об этом заявил в Пекине на заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Как стало известно, компания "Техноинвест Альянс" (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить ГОК на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения в 2023 году. Его разработка позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в мягком кристаллическом металле – ниобии.
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
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Россия-Китай: ГлавноеАнтон СилуановЧТПЗ (группа)КитайИркутская область
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