ЧТПЗ и китайская Baotou Steel построят ГОК в Иркутской области

Об этом заявил в Пекине на заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как стало известно, компания "Техноинвест Альянс" (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить ГОК на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения в 2023 году. Его разработка позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в мягком кристаллическом металле – ниобии.