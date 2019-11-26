ЧТПЗ и китайская Baotou Steel построят ГОК в Иркутской области

МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". "Челябинский трубопрокатный завод" и компания Inner Mongolia Baotou Steel –подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения редких металлов в Иркутской области.
Об этом заявил в Пекине на заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Как стало известно, компания "Техноинвест Альянс" (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить ГОК на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения в 2023 году. Его разработка позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в мягком кристаллическом металле – ниобии.