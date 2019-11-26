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РИА Новости

Темпы ликвидации недостроев в Подмосковье в 2019 году выросли втрое

13:53 26.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Строительство жилья
КРАСНОГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. Темпы ликвидации недостроев в Московской области в 2019 выросли в три раза, сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
"По сравнению с 2018 годом, темпы ликвидации недостроев в регионе увеличены в три раза. В части динамики работы: в 2018 году было ликвидировано 140 объектов, в 2019 - порядка 400 зданий", - сказал Гордиенко журналистам.
По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в Подмосковье выявлены 1879 объектов незавершенного строительства, среди них порядка 1049 – это самовольные строения, остальные – недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности. По итогам проведенной работы, с 2018 года было ликвидировано 533 объекта, что составляет 23% от общего количества выявленных недостроев.
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Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоМосковская область
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