Темпы ликвидации недостроев в Подмосковье в 2019 году выросли втрое

"По сравнению с 2018 годом, темпы ликвидации недостроев в регионе увеличены в три раза. В части динамики работы: в 2018 году было ликвидировано 140 объектов, в 2019 - порядка 400 зданий", - сказал Гордиенко журналистам.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в Подмосковье выявлены 1879 объектов незавершенного строительства, среди них порядка 1049 – это самовольные строения, остальные – недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности. По итогам проведенной работы, с 2018 года было ликвидировано 533 объекта, что составляет 23% от общего количества выявленных недостроев.