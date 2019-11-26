Ученые обнаружили клетки мозга, отвечающие за отвращение к курению

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили клетки мозга, отвечающие за чувство отвращения к никотину. Исследователи считают, что их открытие поможет создать эффективное лекарство, помогающее бросить курить. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые обнаружили клетки мозга, отвечающие за чувство отвращения к никотину. Исследователи считают, что их открытие поможет создать эффективное лекарство, помогающее бросить курить. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Первые выкуренные сигареты производят на мозг начинающего курильщика двойное воздействие, вызывая одновременно и отвращение, и удовольствие. Когда курение превращается в привычку, вместо изначального отвращения появляется устойчивая тяга к никотину.

Считалось, что этот эффект связаны с тем, что никотин активирует рецепторы сразу в двух разных частях головного мозга. Канадские ученые из Торонтского университета выяснили, что за противоположные ощущения при первых эпизодах курения отвечают различные популяции нейронов вентральной области покрышки (VTA) среднего мозга, отвечающей за систему вознаграждения и формирование привычек.

Чтобы провести опыты по выделению этих групп нейронов, исследователи специально вывели лабораторных мышей, лишенных никотиновых рецепторов. Такие мыши изначально были неспособны испытывать какие-либо ощущения от воздействия никотина. Затем им искусственно вводили никотиновые рецепторы в различные группы нейронов и, воздействуя на них большими дозами никотина, наблюдали реакцию.

Исследователям удалось выяснить, что удовольствие вызывают нейроны, отвечающие за выработку гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), а неприятные ощущения — те, которые высвобождают дофамин. Ранее считалось, что дофамин, который еще называют гормоном удовольствия, вызывает только положительные эмоции.

"Теперь мы знаем, что никотин активирует нейроны в одной и той же области, откуда они уже проецируются в разные части мозга, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Тарин Гридер (Taryn Grieder). — Отвращение должно присутствовать постоянно, но чем больше человек курит, тем больше у него происходит изменений в рецепторах и в процессах передачи сигналов в системе вознаграждения мозга".

Все дело в том, что те же самые дофаминовые нейроны, которые отвечали за чувство отвращения у независимых от никотина животных, у зависимых сигнализировали о вознаграждении в виде отказа от абстиненции.

"Когда возникает зависимость, в мотивационной системе мозга происходит переключение, — говорит Гридер. — Речь уже идет не о том, чтобы чувствовать себя хорошо, а о том, чтобы избавиться от негативных ощущений, вызванных недостатком никотина в организме".