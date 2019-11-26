Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T13:57+0300
https://ria.ru/20191126/1561611538.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151597/57/1515975783_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a0f9bf1cd70a6c58427ef49721e11808.jpg
РИА Новости

В Чечне автомобиль упал в пропасть с высоты около 250 метров

13:52 26.11.2019 (обновлено: 13:57 26.11.2019)
1505
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГоры в Итум-Калинском районе Чечни
Горы в Итум-Калинском районе Чечни
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 26 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль сорвался в 250-метровую пропасть в Итум-Калинском районе Чечни, пострадали водитель и пассажир, сообщает во вторник ГИБДД при МВД Чечни.
"Накануне в районе высокогорного селения Гухой, Итум-Калинского района, автомобиль ВАЗ-2107 совершил съезд с обрыва с высоты 200-250 метров, водитель и пассажир 2000 и 1998 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с рулевым управлением.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
17 ноября, 03:24
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
В январе текущего года, по данным регионального управления МЧС, три человека погибли в горах на юге Чечни после падения автомобиля в 80-метровую пропасть. Еще один инцидент произошел в мае этого года. После падения самодельного вездехода в пропасть с 15-метровой высоты в горах Веденского района погиб один человек и трое получили травмы.
012200
Обсудить 1
Итум-Калинский районЧечняПроисшествия
Рекомендуем
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев закрыл съезд "Единой России"
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Мандариновые деревья
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
У него зазвонил телефон: артефакт из штаба Паулюса в обычной квартире
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
В Албании при землетрясении один человек погиб, сотни пострадали
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Облака
Синоптики предупредили о грядущей "атмосферной впадине"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
Лента новостейМолния