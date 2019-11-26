В Чечне автомобиль упал в пропасть с высоты около 250 метров

"Накануне в районе высокогорного селения Гухой, Итум-Калинского района, автомобиль ВАЗ-2107 совершил съезд с обрыва с высоты 200-250 метров, водитель и пассажир 2000 и 1998 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с рулевым управлением.

В январе текущего года, по данным регионального управления МЧС, три человека погибли в горах на юге Чечни после падения автомобиля в 80-метровую пропасть. Еще один инцидент произошел в мае этого года. После падения самодельного вездехода в пропасть с 15-метровой высоты в горах Веденского района погиб один человек и трое получили травмы.