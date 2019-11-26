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РИА Новости

Посольство оценило итоги встречи в Берлине по кипрскому урегулированию

13:52 26.11.2019
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© AP Photo / Petros Karadjias, FileПрезидент Кипра Никос Анастасиадис
Президент Кипра Никос Анастасиадис
© AP Photo / Petros Karadjias, File
Президент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. Посольство России в Никосии приветствует итоги встречи в Берлине лидеров двух кипрских общин и генсека ООН и заявляет о готовности России и впредь активно содействовать усилиям по решению кипрского вопроса.
В понедельник вечером в Берлине прошла неформальная встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса, лидера турецкой общины Мустафы Акынджи и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, на которой обсуждались дальнейшие шаги по кипрскому урегулированию. Стороны расценили итоги встречи как положительные и заявили о намерении добиваться справедливого решения вопроса.
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"Приветствуем стремление сторон возобновить переговорный процесс по кипрскому урегулированию, продемонстрированное по итогам трехсторонней встречи в Берлине с участием генерального секретаря ООН и лидеров двух кипрских общин. С удовлетворением отмечаем принципиальное совпадение позиций сторон по основным параметрам будущего решения кипрской проблемы. Поддерживаем готовность генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша продолжать свои усилия на этом направлении", - говорится в комментарии посольства на его странице в Facebook.
"Считаем, что берлинская встреча открывает путь к нахождению взаимоприемлемого компромисса, который создаст условия для объединения острова. Россия готова и впредь активно содействовать международным усилиям по решению кипрского вопроса на основе резолюций СБ ООН, подразумевающих создание двухобщинного и двузонального Кипра", - говорится в комментарии.
Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года, когда турецкие вооруженные силы вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. Несмотря на ряд резолюций СБ ООН, часть острова остается оккупированной, а процесс урегулирования несколько раз срывался.
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Антониу ГутеррешМустафа АкынджиНикос АнастасиадисКипрООНБерлин (город)В мире
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