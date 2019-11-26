Посольство оценило итоги встречи в Берлине по кипрскому урегулированию

"Считаем, что берлинская встреча открывает путь к нахождению взаимоприемлемого компромисса, который создаст условия для объединения острова. Россия готова и впредь активно содействовать международным усилиям по решению кипрского вопроса на основе резолюций СБ ООН, подразумевающих создание двухобщинного и двузонального Кипра", - говорится в комментарии.