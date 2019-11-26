Италия направит в Албанию команду спасателей

РИМ, 26 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Италия направит в Албанию, где произошло разрушительное землетрясение, сводную команду спасательных служб, сообщает служба гражданской обороны.
В состав группы войдут медики, поисковики, инженеры и технические специалисты пожарной службы, эксперты по оценке и анализу ущерба и сотрудники службы гражданской обороны и итальянского Красного креста.
Отмечается, что сила и средства направляются в Албанию по запросу властей этой страны.
"Задача итальянской команды, в дополнение к поисково-спасательным работам, будет заключаться в обеспечении необходимой поддержки местным властям в оценке ущерба и пригодности к эксплуатации как общественных объектов, так и частных зданий", - сообщает служба гражданской обороны.
В свою очередь премьер-министр Албании Эди Рама в своем Twitter написал, что его итальянский коллега Джузеппе Конте направил в Албанию первые самолеты со специальными подразделениями.
В ночь на вторник в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых. Подземные толчки ощущались и на восточном побережье Италии.