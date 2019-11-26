Москва в январе запустит акселератор для IT-специалистов и инноваторов

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Столичные власти в январе запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) города Алексей Фурсин в ходе Московского форума бизнес-образования.

По информации Фурсина, набор в новый акселератор для предпринимателей в сфере инновационных хардверных и софтверных технологий уже идет, он продлится до 15 декабря. Из сотен заявок на участие в треке "Цифровые сервисы" будут отобраны 20 лучших технологических команд. Акселератор планируется запустить с января 2020 года совместно с компанией "Яндекс".

"Спрос на совершенствование знаний и развитие бизнес-компетенций очевиден, поскольку образование – один из инструментов достижения поставленных целей и важнейшее конкурентное преимущество. Мы постоянно совершенствуем существующие программы обучения и разрабатываем новые в самых разных форматах", – цитирует пресс-служба руководителя ДПИР.

По словам Фурсина, темпы обучения бизнесменов неуклонно растут. Если два года назад через образовательную инфраструктуру столичного правительства проходили 40 тысяч предпринимателей, то в прошлом году их число превысило 100 тысяч, а в 2019 году более 1200 образовательных мероприятий охватили свыше 120 тысяч человек.

Образование - конкурентное преимущество

Фурсин привел данные о том, что из почти 6 миллионов российских субъектов малого и среднего предпринимательства более 700 тысяч (12,3%) приходится на столицу. Каждый день в Москве открывается около 450 новых бизнесов – и это, не считая института самозанятых, благодаря которому в РФ вышли из тени около 150 тысяч предпринимателей (60% из них сосредоточено, опять же, в Москве).

Постоянное уплотнение конкурентного поля вынуждает бизнесменов изыскивать новые способы для упрочения своих позиций на рынке. Одним из главных становится - непрерывное образование, которое обеспечивают московские власти. При поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития ежегодно проводится свыше тысячи только очных образовательных встреч и конференций разных форматов.

Что касается заочного обучения, то городская инфраструктура поддержки предлагает предпринимателям разнообразные онлайн-сервисы для повышения компетенций. Обучение в режиме онлайн позволяет бизнесменам получать новые знания и опыт без отрыва от производства.

© Фото : ДПИР Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов © Фото : ДПИР Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов

Проект "малый бизнес москвы"

С 2018 года подведомственный Департаменту проект ГБУ "Малый бизнес Москвы" mbm.mos.ru занимается комплексной информационно-консультационной поддержкой малого бизнеса. Каждую неделю команда портала проводит десятки мастер-классов, семинаров, конференций, бизнес-лекций как для будущих, так и для действующих предпринимателей.

Бизнесменов обучают грамотному инвестированию и созданию франшиз, секретам маркетинга, налогообложения и бухучета, способам получить кредит или субсидию под развитие бизнеса, эффективному участию в госзакупках и самопрезентации на городских ярмарках и фестивалях. Кроме того, портал предусматривает три комплексные обучающие программы: для начинающих предпринимателей, для бизнесменов с опытом и PRO-курсы для развития отдельных навыков.

Кроме того, на платформе "Бизнес класс" и в "Онлайн-академии МБМ" запустят онлайн-курс "Искусственный интеллект для малого бизнеса", разработанный московскими властями совместно со Сбербанком и Google.

"Сегодня у предпринимателей настолько большой выбор образовательных модулей, что им бывает сложно понять, какие курсы им необходимы. Чтобы помочь им определиться, что им нужнее – прокачать маркетинговые компетенции или узнать об особенностях налогообложения, мы с ведущими институтами разработали специальный тест, который определяет, каких знаний больше всего не хватает предпринимателю, и предлагает индивидуальную траекторию развития бизнес-компетенции", – сказал Фурсин участникам форума.

Он добавил, что за последние 5 месяцев свою индивидуальную траекторию развития построили более 5 тысяч столичных бизнесменов.

Акселераторы

Власти Москвы в текущем году запустили и качественно новые программы для роста и развития бизнеса – акселераторы, предполагающие двух- и трехмесячное обучение. Такие институты способствуют интенсивному развитию стартапов и технологических компаний через обучение, менторство и экспертную поддержку.

На сегодняшний день программу акселерации проходят 4 потока предпринимателей, работающих в социальном и ресторанном бизнесе, в сфере услуг, в экспортной деятельности и в области высоких технологий.

"Очень важно, что мы видим здесь не только процесс получения каких-то знаний, но и конкретный результат, который получает предприниматель на выходе по сравнению с той точкой, когда он вошел в акселератор", – подчеркнул Фурсин.

Целевая группа - молодёжь

В последние годы в столице активно развивается и молодежное предпринимательство. Так в Москве насчитывается более 50 тысяч коммерческих компаний, учредителями которых являются молодые люди и более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 30 лет. Не в последнюю очередь это заслуга проводимых властями образовательных программ, рассчитанных на школьников и студентов.

"Обучать предпринимателей надо не с того момента, когда они создали бизнес, а еще со школьной скамьи, – убежден Алексей Фурсин. – Именно на это нацелены "Бизнес уикенды" – новый городской проект для московских школьников, студентов колледжей и вузов. Он помогает молодым людям пройти обучение, открыть своё дело, а после его создания – получить поддержку от города, чтобы поставить бизнес на ноги".

Глава Департамента подытожил, что цель проводимой властями работы – создать в Москве единую экосистему поддержки предпринимателей, которая будет развиваться за счет цифровизации уже существующих услуг и сервисов, а также внедрения новых технологий как в образование, так и в сами бизнес-процессы.

Московский форум бизнес-образования открылся 25 ноября в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Участникам конференций и мастер-классов рассказали об инструментах оптимизации бизнеса, способах внедрения новых технологий и мерах по продвижению брендов в традиционных и интернет-медиа. Также важной темой стало внедрение искусственного интеллекта в образовательные и бизнес-процессы – совместная инициатива Правительства Москвы и Google Россия. Заглавная панельная дискуссия была посвящена теме образования для начинающих, будущих и уже действующих предпринимателей, напомнили в пресс-службе ДПИР.