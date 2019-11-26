Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:01+0300
https://ria.ru/20191126/1561611081.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156161/28/1561612828_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_77a09d4d2554893d798d080be47f9730.jpg
РИА Новости

Москва в январе запустит акселератор для IT-специалистов и инноваторов

14:12 26.11.2019 (обновлено: 16:01 26.11.2019)
425
© Фото : ДПИРМосковские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
© Фото : ДПИР
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Столичные власти в январе запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) города Алексей Фурсин в ходе Московского форума бизнес-образования.
По информации Фурсина, набор в новый акселератор для предпринимателей в сфере инновационных хардверных и софтверных технологий уже идет, он продлится до 15 декабря. Из сотен заявок на участие в треке "Цифровые сервисы" будут отобраны 20 лучших технологических команд. Акселератор планируется запустить с января 2020 года совместно с компанией "Яндекс".
"Спрос на совершенствование знаний и развитие бизнес-компетенций очевиден, поскольку образование – один из инструментов достижения поставленных целей и важнейшее конкурентное преимущество. Мы постоянно совершенствуем существующие программы обучения и разрабатываем новые в самых разных форматах", – цитирует пресс-служба руководителя ДПИР.
По словам Фурсина, темпы обучения бизнесменов неуклонно растут. Если два года назад через образовательную инфраструктуру столичного правительства проходили 40 тысяч предпринимателей, то в прошлом году их число превысило 100 тысяч, а в 2019 году более 1200 образовательных мероприятий охватили свыше 120 тысяч человек.
Клавиатура компьютера
13 ноября, 16:04
В МГД предложили снизить стоимость патента для IT-специалистов, имеющих ИП

Образование - конкурентное преимущество

Фурсин привел данные о том, что из почти 6 миллионов российских субъектов малого и среднего предпринимательства более 700 тысяч (12,3%) приходится на столицу. Каждый день в Москве открывается около 450 новых бизнесов – и это, не считая института самозанятых, благодаря которому в РФ вышли из тени около 150 тысяч предпринимателей (60% из них сосредоточено, опять же, в Москве).
Постоянное уплотнение конкурентного поля вынуждает бизнесменов изыскивать новые способы для упрочения своих позиций на рынке. Одним из главных становится - непрерывное образование, которое обеспечивают московские власти. При поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития ежегодно проводится свыше тысячи только очных образовательных встреч и конференций разных форматов.
Что касается заочного обучения, то городская инфраструктура поддержки предлагает предпринимателям разнообразные онлайн-сервисы для повышения компетенций. Обучение в режиме онлайн позволяет бизнесменам получать новые знания и опыт без отрыва от производства.
© Фото : ДПИРМосковские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
© Фото : ДПИР
Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов

Проект "малый бизнес москвы"

С 2018 года подведомственный Департаменту проект ГБУ "Малый бизнес Москвы" mbm.mos.ru занимается комплексной информационно-консультационной поддержкой малого бизнеса. Каждую неделю команда портала проводит десятки мастер-классов, семинаров, конференций, бизнес-лекций как для будущих, так и для действующих предпринимателей.
Бизнесменов обучают грамотному инвестированию и созданию франшиз, секретам маркетинга, налогообложения и бухучета, способам получить кредит или субсидию под развитие бизнеса, эффективному участию в госзакупках и самопрезентации на городских ярмарках и фестивалях. Кроме того, портал предусматривает три комплексные обучающие программы: для начинающих предпринимателей, для бизнесменов с опытом и PRO-курсы для развития отдельных навыков.
Кроме того, на платформе "Бизнес класс" и в "Онлайн-академии МБМ" запустят онлайн-курс "Искусственный интеллект для малого бизнеса", разработанный московскими властями совместно со Сбербанком и Google.
Кибербезопасность
1 ноября, 03:53
В Минобрнауки рассказали, для чего нужны центры по кибербезопасности
"Сегодня у предпринимателей настолько большой выбор образовательных модулей, что им бывает сложно понять, какие курсы им необходимы. Чтобы помочь им определиться, что им нужнее – прокачать маркетинговые компетенции или узнать об особенностях налогообложения, мы с ведущими институтами разработали специальный тест, который определяет, каких знаний больше всего не хватает предпринимателю, и предлагает индивидуальную траекторию развития бизнес-компетенции", – сказал Фурсин участникам форума.
Он добавил, что за последние 5 месяцев свою индивидуальную траекторию развития построили более 5 тысяч столичных бизнесменов.

Акселераторы

Власти Москвы в текущем году запустили и качественно новые программы для роста и развития бизнеса – акселераторы, предполагающие двух- и трехмесячное обучение. Такие институты способствуют интенсивному развитию стартапов и технологических компаний через обучение, менторство и экспертную поддержку.
На сегодняшний день программу акселерации проходят 4 потока предпринимателей, работающих в социальном и ресторанном бизнесе, в сфере услуг, в экспортной деятельности и в области высоких технологий.
"Очень важно, что мы видим здесь не только процесс получения каких-то знаний, но и конкретный результат, который получает предприниматель на выходе по сравнению с той точкой, когда он вошел в акселератор", – подчеркнул Фурсин.
Абитуриенты изучают списки рекомендованных к зачислению в Московский государственный университет
18 октября, 13:32
Названы самые востребованные специальности среди абитуриентов в Подмосковье

Целевая группа - молодёжь

В последние годы в столице активно развивается и молодежное предпринимательство. Так в Москве насчитывается более 50 тысяч коммерческих компаний, учредителями которых являются молодые люди и более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 30 лет. Не в последнюю очередь это заслуга проводимых властями образовательных программ, рассчитанных на школьников и студентов.
"Обучать предпринимателей надо не с того момента, когда они создали бизнес, а еще со школьной скамьи, – убежден Алексей Фурсин. – Именно на это нацелены "Бизнес уикенды" – новый городской проект для московских школьников, студентов колледжей и вузов. Он помогает молодым людям пройти обучение, открыть своё дело, а после его создания – получить поддержку от города, чтобы поставить бизнес на ноги".
Глава Департамента подытожил, что цель проводимой властями работы – создать в Москве единую экосистему поддержки предпринимателей, которая будет развиваться за счет цифровизации уже существующих услуг и сервисов, а также внедрения новых технологий как в образование, так и в сами бизнес-процессы.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
22 октября, 09:00
Алексей Фурсин: Москва сделала шаг вперед в технологической эволюции
Московский форум бизнес-образования открылся 25 ноября в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Участникам конференций и мастер-классов рассказали об инструментах оптимизации бизнеса, способах внедрения новых технологий и мерах по продвижению брендов в традиционных и интернет-медиа. Также важной темой стало внедрение искусственного интеллекта в образовательные и бизнес-процессы – совместная инициатива Правительства Москвы и Google Россия. Заглавная панельная дискуссия была посвящена теме образования для начинающих, будущих и уже действующих предпринимателей, напомнили в пресс-службе ДПИР.
© Фото : ДПИРМосковские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
© Фото : ДПИР
Московские власти запустят акселерационную учебную программу для IT-специалистов и других инноваторов
100000
Обсудить 0
МоскваЭкономика
Рекомендуем
Премьер-министр восточно-германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелоф
Райнер Хазелоф: в вопросе снятия санкций быстрых решений не будет
Генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти
Фабиола Джанотти: ЦЕРН рассчитывает на высокий уровень науки России
Георгиевская лента
Бессмертный подвиг: патриотические проекты "Добровольца России"
Сбор урожая на винограднике
Вино вместо водки: Госдума обсуждает исторический закон
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Генконсул Кадзухиро Куно: Россия и Япония заинтересованы друг в друге
Профессор, эксперт в области нейронауки и психолингвистики, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская — о мозге, волшебстве и искусственном интеллекте
Народный артист России, возглавляющий Государственный Театр Наций, Евгений Миронов
Евгений Миронов: играть знаменитостей ответственно, но интересно
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Умер студент, пострадавший в ходе протестов в Колумбии
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Вид на Саранск
Мордовский агропром продемонстрировал рекордные показатели
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
Чешского туриста возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"
Андрей Келин
Посольство защитит российских журналистов в Британии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Лента новостейМолния