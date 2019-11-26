Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор израильтянке Иссахар

Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.