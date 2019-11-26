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РИА Новости

Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор израильтянке Иссахар

13:42 26.11.2019
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский областной суд 12 декабря рассмотрит жалобу защиты на приговор израильтянке Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 12 декабря, на 10.40", - рассказал собеседник агентства.
Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
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Наама ИссахарМосковский областной судМоскваРоссияПроисшествия
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