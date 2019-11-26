Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт

Спортивный мир страны в шоке от обнародованных планов Всемирного антидопингового агентства.

Вчера комитет по соответствию WADA опубликовал заявление , которое сводится к двум основным пунктам: а) Россия эффективно борется с допингом в национальном спорте; б) Россию нужно сурово наказать.

Серьезно, именно так там и написано.

Деятельность российского антидопингового агентства (РУСАДА) признана эффективной, а его сотрудничество с другими антидопинговыми организациями плодотворной. Комитет не рекомендует специальный мониторинг и надзор за организацией в течение четырехлетнего периода.

Одновременно представлен список рекомендованных санкций. Ключевые — запрет на проведение в стране международных соревнований, участие "чистых" атлетов на соревнованиях только в нейтральном статусе и лишение сборной возможности выступать под национальным флагом на крупных соревнованиях. Все это — на те же четыре года.

Принципиальное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.

Спортивные юристы называют происходящее "полной белибердой", но признают, что в случае принятия рекомендованного комитетом решения шансы оспорить его крайне малы.

А еще в очень многих высказываниях подтекстом сквозит искреннее недоумение, почему все это вообще происходит.

Ведь проблемы вроде постепенно решались. Мы старательно выполняли предъявляемые требования и делали все, чтобы исправить ситуацию. Да и в целом история с допингом содержательно и идеологически относится к середине 2010-х, когда Запад активно изолировал Россию, добиваясь капитуляции по всем направлениям, ну а большой спорт традиционно связан с большой политикой. Однако с тех пор в мире произошли радикальные изменения. Изоленты не хватило, страна выстояла и вернулась на международную арену на новом витке геополитического влияния, сотрудничество с западными странами восстанавливается.

Почему же в спорте ситуация только усугубляется и наши атлеты остаются заложниками WADA, которое, судя по всему, не намерено останавливаться в своей оголтелой русофобии?

Вопрос, действительно, очень важный — и совсем несложный.

WADA так обращается с российским спортом просто потому, что может себе это позволить.

Россия за несколько лет радикально изменила свое положение в мировой политике. Но это удалось не потому, что Москва подчинялась предписаниям, — а по прямо противоположным причинам.

Москва отказалась играть по навязываемым правилам (вернее, распоряжениям) и стала активно создавать свои собственные. Разумеется, это было рискованно. Вот только стратегия "не высовываться и не раздражать Запад еще сильнее" гарантированно бы привела страну к катастрофе, к которой ее и толкали.

Результат известен. Многочисленные "авантюры Кремля", над которыми ухохатывались на той стороне — от контрсанкций до военной операции в Сирии, от импортозамещения до упорного строительства трубопроводов во все возможные стороны, — обернулись приобретениями, следствием чего и стало восстановление отношений с западными странами.

Еще раз: это произошло не потому, что они осознали свою неправоту, а потому что Россия им выхода не оставила.

В отличие от дипломатической, экономической, военной, нефтегазовой и многих других сфер, которые ответили на брошенный Западом вызов поднятием ставок, наш спорт (во многом вынужденно, по объективным причинам: степень "глобализации" и "однополярности" в этой сфере куда выше, чем в вышеперечисленных) пошел по иному пути. Он не стал ссориться с WADA, Международной федерацией легкой атлетики (ИИАФ) и прочими организациями-мастодонтами. Выполнил все требования и предписания — в надежде, что удастся решить проблемы и постепенно обо всем договориться.

Надежды не оправдались.

И это — при всем трагизме ситуации с нашим спортом — говорит нам о том, как Россия была права, не выражая послушания в остальных сферах.