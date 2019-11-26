Лавров рассказал о потоке туристов из России в Исландию

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Поток туристов из России в Исландию в 2018 году увеличился почти на 20%, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном пресс-конференции.
"Наша авиационная компания S7 в летний сезон осуществляла регулярно полеты в Исландию в прошлом году. И уже, учитывая позитивный опыт, начала продажу билетов на сезон следующего года. Во многом благодаря этому поток туристов из России в Исландию в прошлом году увеличился почти на 20%, и наши исландские коллеги заинтересованы в укреплении этой тенденции", - сказал Лавров журналистам.
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