Лавров рассказал о потоке туристов из России в Исландию

"Наша авиационная компания S7 в летний сезон осуществляла регулярно полеты в Исландию в прошлом году. И уже, учитывая позитивный опыт, начала продажу билетов на сезон следующего года. Во многом благодаря этому поток туристов из России в Исландию в прошлом году увеличился почти на 20%, и наши исландские коллеги заинтересованы в укреплении этой тенденции", - сказал Лавров журналистам.