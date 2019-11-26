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РИА Новости

Лавров рассказал о потоке туристов из России в Исландию

13:35 26.11.2019 (обновлено: 13:36 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Поток туристов из России в Исландию в 2018 году увеличился почти на 20%, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном пресс-конференции.
"Наша авиационная компания S7 в летний сезон осуществляла регулярно полеты в Исландию в прошлом году. И уже, учитывая позитивный опыт, начала продажу билетов на сезон следующего года. Во многом благодаря этому поток туристов из России в Исландию в прошлом году увеличился почти на 20%, и наши исландские коллеги заинтересованы в укреплении этой тенденции", - сказал Лавров журналистам.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
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