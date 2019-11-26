Гендиректор "ЮТэйр" рассказал о высокой безопасности самолетов Ан-24

"Что касается безопасности, то Ан-24 - один из самых безопасных региональных самолетов в мире за всю историю. Я сегодня прилетел на Ан-24, на нем же и улечу - это один из самых моих любимых самолетов. Уверяю, что уровень безопасности полетов на нем находится на самом высоком международном уровне, поэтому бояться нечего", - сказал Мартиросов.