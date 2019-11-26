Гендиректор "ЮТэйр" рассказал о высокой безопасности самолетов Ан-24

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноя - РИА Новости. Бояться летать на самолетах Ан-24 не нужно, уровень их безопасности высок и соответствует международным требованиям, заявил генеральный директор авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, комментируя соответствующие опасения одного из пассажиров.
Вопрос жителя Югры о том, что по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут летает Ан-24, который "уже не внушает чувства безопасности", был озвучен во вторник в ходе онлайн-конференции в Ханты-Мансийске, посвященной развитию пассажирских авиаперевозок в ХМАО. Мартиросов отметил, что прилетел на мероприятие из Сургута на указанном самолете.
"Что касается безопасности, то Ан-24 - один из самых безопасных региональных самолетов в мире за всю историю. Я сегодня прилетел на Ан-24, на нем же и улечу - это один из самых моих любимых самолетов. Уверяю, что уровень безопасности полетов на нем находится на самом высоком международном уровне, поэтому бояться нечего", - сказал Мартиросов.
По его словам, авиакомпания эксплуатирует данную модель воздушного судна еще и потому, что в регионе есть ряд аэродромов, где отсутствуют бетонные взлетно-посадочные полосы.
"Приходится летать на грунтовые аэродромы, аэродромы с металлическими полосами, и использовать другие самолеты, кроме как Ан-24, не представляется возможным. Альтернативы этому самолету нет, мы еще долгие годы будем летать на неподготовленные аэродромы на самолетах Ан-24, и не только мы", - добавил Мартиросов.