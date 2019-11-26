Лавров рассказал о соблюдении меморандума по Сирии

"Насчет выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября - у нас нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что Турция собирается его нарушать. Я бы посоветовал "Силам демократической Сирии" в целом, политическому руководству курдов следовать своему собственному слову, потому что сразу после заключения этого меморандума от 22 октября мы заручились согласием на его выполнение и прежде всего президента САР Башара Асада и согласием руководства курдов, которые энергично заверили в том, что будут сотрудничать", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с исландским коллегой Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.