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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Лавров рассказал о соблюдении меморандума по Сирии

13:30 26.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. У России нет информации о том, что Турция собирается нарушать российско-турецкий меморандум по Сирии от 22 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября - у нас нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что Турция собирается его нарушать. Я бы посоветовал "Силам демократической Сирии" в целом, политическому руководству курдов следовать своему собственному слову, потому что сразу после заключения этого меморандума от 22 октября мы заручились согласием на его выполнение и прежде всего президента САР Башара Асада и согласием руководства курдов, которые энергично заверили в том, что будут сотрудничать", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с исландским коллегой Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФБашар АсадИсландияТурцияСирияРоссияВ мире
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