Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене , разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.

Запись в Сеть выложила полиция, которая рассчитывает так получить информацию о преступниках.

На кадрах видно темный зал, в который входят два человека с фонарем. Один из них несколькими ударами разбивает стекло в витрине, а затем полностью вырывает раму. По данным музея, преступники похитили три бриллиантовых гарнитура, в которых около ста драгоценных камней.

Zwischenzeitlich hat die Polizeidirektion #Dresden auch Bilder zu einem Teil der gestohlenen Schmuckstücke aus dem Museum #GrünesGewölbe veröffentlicht: https://t.co/b6a1Lcx1EY pic.twitter.com/jpwrseePuD — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 25, 2019

Сокровищницу ограбили накануне рано утром. Музейные дежурные увидели преступников через камеру наблюдения и вызвали полицию. И хотя та приехала на место через несколько минут, задержать никого не удалось. Сейчас в музее работает специальная комиссия, занимающаяся расследованием.