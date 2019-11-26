Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Запись в Сеть выложила полиция, которая рассчитывает так получить информацию о преступниках.
На кадрах видно темный зал, в который входят два человека с фонарем. Один из них несколькими ударами разбивает стекло в витрине, а затем полностью вырывает раму. По данным музея, преступники похитили три бриллиантовых гарнитура, в которых около ста драгоценных камней.
Zwischenzeitlich hat die Polizeidirektion #Dresden auch Bilder zu einem Teil der gestohlenen Schmuckstücke aus dem Museum #GrünesGewölbe veröffentlicht: https://t.co/b6a1Lcx1EY pic.twitter.com/jpwrseePuD— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 25, 2019
Сокровищницу ограбили накануне рано утром. Музейные дежурные увидели преступников через камеру наблюдения и вызвали полицию. И хотя та приехала на место через несколько минут, задержать никого не удалось. Сейчас в музее работает специальная комиссия, занимающаяся расследованием.
По словам руководства сокровищницы, стоимость похищенного не поддается исчислению. Речь идет о драгоценностях восемнадцатого века, причем камни собраны в три полных гарнитура — бриллиантовый, диамантовый и с жемчугом и бриллиантами, что делает цену на них еще выше. Таблоид Bild назвал эту кражу "крупнейшей в послевоенной истории", по его сведениям, похищенные украшения оцениваются почти в миллиард евро.