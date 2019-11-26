Под Саратовом экс-полицейский отделался штрафом за получение взятки

САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в городе Энгельсе Саратовской области приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей бывшего руководящего сотрудника местного отдела полиции по делу о получении взятки от бизнесмена за покровительство, сообщило во вторник областное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что с августа 2016 по май 2019 года заместитель начальника отдела полиции №4 в составе межмуниципального управления МВД "Энгельсское" лично получил от предпринимателя не менее 134 тысяч рублей. Взятка предназначалась за предоставление служебной информации о предстоящих проверках в сфере торговли, отказ от проверок его бизнеса, а также непривлечение бизнесмена к ответственности в случае возможных нарушений.
"На предварительном следствии и в суде он (экс-полицейский) полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Суд признал его виновным по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили РИА Новости, что по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.