Под Саратовом экс-полицейский отделался штрафом за получение взятки

Следствие и суд установили, что с августа 2016 по май 2019 года заместитель начальника отдела полиции №4 в составе межмуниципального управления МВД "Энгельсское" лично получил от предпринимателя не менее 134 тысяч рублей. Взятка предназначалась за предоставление служебной информации о предстоящих проверках в сфере торговли, отказ от проверок его бизнеса, а также непривлечение бизнесмена к ответственности в случае возможных нарушений.