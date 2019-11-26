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РИА Новости

Путин рассказал о встрече с акционерами "Яндекса"

13:19 26.11.2019 (обновлено: 13:32 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
"Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса. Вот буквально два дня назад", - заявил Путин в ходе телемоста на форуме "Проектория".
По его словам, у Яндекса есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами. "Наше (России - ред.) конкурентное преимущество - в математике", - отметил российский лидер.
Путин указал, что в других странах развиты технологии, налажено производство, есть хорошие специалисты, но нет такой математической школы, как в России. "Это наше конкурентное преимущество и надо это развивать", - заключил президент.
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