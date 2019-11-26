Путин рассказал о встрече с акционерами "Яндекса"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса

"Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса. Вот буквально два дня назад", - заявил Путин в ходе телемоста на форуме "Проектория".

По его словам, у Яндекса есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами. "Наше (России - ред.) конкурентное преимущество - в математике", - отметил российский лидер.