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РИА Новости

Ростуризм удивил видеороликами о зимних путешествиях

13:53 26.11.2019
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ростуризм выпустил два видео о путешествиях по России, посвященных горнолыжному спорту и тому, что нельзя пропустить зимой. Ролики уже оценили пользователи соцсетей.
Первый, вдохновляющий на катание с гор, приглашает туристов на российские курорты Красная Поляна, Домбай, Эльбрус, Шерегеш, Хибины, Телецкий, Горный воздух и Манжерок.
Второе видео посвящено разным вариантам отдыха, связанным с зимой. Катание на собачьей упряжке, баня, подледная рыбалка, треккинг, путешествие в поезде по заснеженным местам — все это по мнению создателей ролика символизирует слоган "Не пропусти свою зиму".
"Уехать туда, где скорость не зависит от лошадиных сил, и где мурашки по коже — ощущение, а не метафора", — призывают в ролике.
Пользователи соцсетей успели оценить эти видео, некоторые даже заявили, что благодаря им приняли решение провести ближайший отпуск в России.
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