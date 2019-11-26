Ростуризм удивил видеороликами о зимних путешествиях

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ростуризм выпустил два видео о путешествиях по России, посвященных горнолыжному спорту и тому, что нельзя пропустить зимой. Ролики уже оценили пользователи соцсетей.

Первый, вдохновляющий на катание с гор, приглашает туристов на российские курорты Красная Поляна, Домбай, Эльбрус, Шерегеш, Хибины, Телецкий, Горный воздух и Манжерок.

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Второе видео посвящено разным вариантам отдыха, связанным с зимой. Катание на собачьей упряжке, баня, подледная рыбалка, треккинг, путешествие в поезде по заснеженным местам — все это по мнению создателей ролика символизирует слоган "Не пропусти свою зиму".

"Уехать туда, где скорость не зависит от лошадиных сил, и где мурашки по коже — ощущение, а не метафора", — призывают в ролике.