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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T13:15+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

13:15 26.11.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisСирия
Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – пять, Идлиб – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Алеппо – один, Хама – два, Идлиб – восемь", - говорится в тексте сообщения.
В течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Абу-Нитулийе провинции Ракка, где выдал 500 продовольственных наборов общим весом 2,9 тонны.
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