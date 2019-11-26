Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – пять, Идлиб – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Алеппо – один, Хама – два, Идлиб – восемь", - говорится в тексте сообщения.