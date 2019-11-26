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РИА Новости

СМИ: ФСБ задержала майора полиции по делу о незаконной сдаче квартир

13:13 26.11.2019 (обновлено: 13:38 26.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали экс-заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" майора Руслана Дейниченко, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по столице.
По информации издания, его проверяют на причастность к преступлениям, связанным со сдачей недвижимости "на ночь" в центре Москвы.
В частности, Дейниченко подозревают в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, которого арестовали в августе.
Собеседник РБК уточнил, что на Хамидуллина и связанных с ним лиц были оформлены десятки квартир в центре столицы. При этом примерно половина владельцев недвижимости числятся пропавшими без вести. Жилье переделывали под сауны или сдавали по схеме "квартира на ночь".
В начале года Дейниченко уволили из полиции по "дискредитирующим обстоятельствам".
Полиция
18 ноября, 18:59
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