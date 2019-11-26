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РИА Новости

В Саратовской области завели дело после гибели двух детей при пожаре

13:13 26.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Саратовской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.
Деревянный дом площадью 90 квадратных метров в селе Елань Ртищевского района загорелся в понедельник утром, спустя почти два часа пожар ликвидировали. В результате здание полностью сгорело. По данным следствия, 22-летняя женщина госпитализирована с ожогами, а ее трехлетняя дочь и двухлетний сын погибли. В МЧС уточнили, что тела детей спасатели нашли при разборке конструкций на месте кухни.
"По факту гибели в селе Елань Ртищевского района двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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Следователи установили, что утром в понедельник 22-летняя хозяйка дома проснулась, почувствовав запах дыма, но в воспламенившемся и задымленном помещении не нашла своих детей и побежала за подмогой к соседям, но те уже не смогли проникнуть в полностью охваченный огнем дом.
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Следственный комитет РФМЧС РФРтищевский районСаратовская областьСаратовРоссияПроисшествия
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