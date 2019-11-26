В Саратовской области завели дело после гибели двух детей при пожаре

САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Саратовской области , сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

Деревянный дом площадью 90 квадратных метров в селе Елань Ртищевского района загорелся в понедельник утром, спустя почти два часа пожар ликвидировали. В результате здание полностью сгорело. По данным следствия, 22-летняя женщина госпитализирована с ожогами, а ее трехлетняя дочь и двухлетний сын погибли. В МЧС уточнили, что тела детей спасатели нашли при разборке конструкций на месте кухни.

"По факту гибели в селе Елань Ртищевского района двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.