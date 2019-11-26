Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T13:10+0300
https://ria.ru/20191126/1561608190.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/66/1561606651_0:13:3071:1740_1036x0_80_0_0_2a70eb75151ce0f186df5a4ac0bd5869.jpg
РИА Новости

Лавров заявил, что расширять Арктический совет не планируется

13:10 26.11.2019
232
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число членов Арктического совета увеличивать не планируется, заинтересованные страны могут получить статус наблюдателя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Увеличивать количества членов Арктического совета не планируется, и никто таких идей и не выдвигал. Все желающие могут получить статус наблюдателя... Каких-либо противопоказаний против получения статуса наблюдателя для стран, которые действительно готовы не политизированно, прагматично участвовать в работе при полном уважении тех базовых решений, которые принимает Арктическая восьмерка, мы не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.
Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём общается с прессой после признания Швецией Государства Палестина. 30 октября 2014
2 сентября, 18:44
Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
1200000
Обсудить 3
Сергей ЛавровМИД РФАрктический советМИД ИсландииИсландияРоссияВ мире
Рекомендуем
Зенитный ракетный комплекс С-400
МИД Турции: страна не обещала, что откажется от использования С-400
Газокомпрессорная станция на газопроводе Ямал - Европа
В Польше задержали экс-членов правления EuRoPol GAZ за контракты с РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
МИД подтвердил информацию о готовящихся провокациях в Идлибе
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Израильтянка Наама Иссахар
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор израильтянке Иссахар
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Кречет
ФСБ и Росгвардия пресекли браконьерский отлов краснокнижных кречетов
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
МИД Китая сделал представление агентству Рейтер за материал о Гонконге
Участок строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат раскритиковал доводы против "Северного потока — 2"
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российские авиакомпании в 2021 году получат шесть самолетов МС-21
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
Лавров рассказал о соблюдении меморандума по Сирии
Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) Берлин на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Катар выразил интерес к поставкам зерна из России
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде
Глава МИД Норвегии заявила об отсутствии признаков "комы" НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон
Лавров рассказал о потоке туристов из России в Исландию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
Лента новостейМолния