Лавров заявил, что расширять Арктический совет не планируется

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число членов Арктического совета увеличивать не планируется, заинтересованные страны могут получить статус наблюдателя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Увеличивать количества членов Арктического совета не планируется, и никто таких идей и не выдвигал. Все желающие могут получить статус наблюдателя... Каких-либо противопоказаний против получения статуса наблюдателя для стран, которые действительно готовы не политизированно, прагматично участвовать в работе при полном уважении тех базовых решений, которые принимает Арктическая восьмерка, мы не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.
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