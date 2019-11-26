Лавров заявил, что расширять Арктический совет не планируется

"Увеличивать количества членов Арктического совета не планируется, и никто таких идей и не выдвигал. Все желающие могут получить статус наблюдателя... Каких-либо противопоказаний против получения статуса наблюдателя для стран, которые действительно готовы не политизированно, прагматично участвовать в работе при полном уважении тех базовых решений, которые принимает Арктическая восьмерка, мы не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии.