В Екатеринбурге подросток попал под снегоуборочную машину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Снегоуборочная машина наехала на подростка в Екатеринбурге, он получил компрессионный перелом трех позвонков, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.
"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку исполнения требований безопасности при проведении снегоуборочных работ вблизи ТЦ "Таганский ряд", в результате которых подростку 2002 года рождения причинен вред здоровью. По предварительной информации, 25 ноября 2019 года около 18.00 (16.00 мск) при осуществлении работ по уборке снега в районе дома №19 по улице Техническая погрузчик совершил наезд на несовершеннолетнего, в результате чего подросток получил компрессионный перелом трех позвонков", - говорится в сообщении.
Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в детскую больницу №9. Предварительно установлено, что снегоуборочная машина принадлежит ООО "Верт-Сервис". В момент дорожно-транспортного происшествия за рулем находился 35-летний водитель.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности при ведении снегоуборочных работ ООО "Верт-Сервис". При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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