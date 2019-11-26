В Екатеринбурге подросток попал под снегоуборочную машину

"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку исполнения требований безопасности при проведении снегоуборочных работ вблизи ТЦ "Таганский ряд", в результате которых подростку 2002 года рождения причинен вред здоровью. По предварительной информации, 25 ноября 2019 года около 18.00 (16.00 мск) при осуществлении работ по уборке снега в районе дома №19 по улице Техническая погрузчик совершил наезд на несовершеннолетнего, в результате чего подросток получил компрессионный перелом трех позвонков", - говорится в сообщении.