В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,8

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 8 погибших и 300 раненых.

Затем подземные толчки ощутили в БиГ.

"В 10.19 (12.19 мск) землетрясение произошло в БиГ. Согласно первой информации, произошло землетрясение силой 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 10 километров близ города Невесине в 74 километрах от Сараево", - передает издание со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр EMSC.

Речь идет о малонаселенном районе, о нанесенном ущербе не сообщается.

Помощь техникой и спасателями Албании уже предложили руководители соседних Северной Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.