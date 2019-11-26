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РИА Новости

В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,8

13:01 26.11.2019 (обновлено: 13:04 26.11.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. В Боснии и Герцеговине (БиГ) во вторник вслед за Албанией произошло землетрясение магнитудой 5,8 в 74 километрах от Сараево, передает портал издания Dnevni Avaz.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 8 погибших и 300 раненых.
Затем подземные толчки ощутили в БиГ.
"В 10.19 (12.19 мск) землетрясение произошло в БиГ. Согласно первой информации, произошло землетрясение силой 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 10 километров близ города Невесине в 74 километрах от Сараево", - передает издание со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр EMSC.
Речь идет о малонаселенном районе, о нанесенном ущербе не сообщается.
Помощь техникой и спасателями Албании уже предложили руководители соседних Северной Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
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Тирана (город)Босния и ГерцеговинаКосовоСШАВ мире
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