ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Столичный градоначальник в 2000-х несколько раз успешно подавал иски против Лимонова, после чего писатель в радиоэфире заявил, что "московские суды подконтрольны Лужкову". Это высказывание также стало основанием для иска, и в 2008 году Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Лимонова на 500 тысяч рублей за распространение не соответствующей действительности информации.
"ЕСПЧ признал нарушенной статью 10 Конвенции, гарантирующую право на свободу слова. Суд постановил выплатить 11,7 тысячи евро в качестве компенсации материального вреда и 7,8 тысячи евро - морального", - сказал Аграновский.
По его словам, это решение нельзя обжаловать в Большую палату ЕСПЧ, оно безотлагательно вступает в силу.
"Мы очень довольны этим решением", - добавил адвокат.