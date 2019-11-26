ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Столичный градоначальник в 2000-х несколько раз успешно подавал иски против Лимонова, после чего писатель в радиоэфире заявил, что "московские суды подконтрольны Лужкову". Это высказывание также стало основанием для иска, и в 2008 году Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Лимонова на 500 тысяч рублей за распространение не соответствующей действительности информации.