Пресс-показ фильма "Ржев" режиссера Игоря Копылова

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29 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Ржев" режиссера Игоря Копылова и творческая встреча с создателями картины.