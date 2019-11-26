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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Ржев" режиссера Игоря Копылова

12:58 26.11.2019
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29 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Ржев" режиссера Игоря Копылова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер Игорь КОПЫЛОВ;
- генеральный продюсер картины Инесса ЮРЧЕНКО;
- актеры.

Фильм "Ржев" выходит в прокат 5 декабря. 1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя…

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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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