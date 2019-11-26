МИД подтвердил информацию о готовящихся провокациях в Идлибе

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве знают о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют "Белые каски", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применением химоружия в Идлибской зоне деэскалации.
"Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев это информация подтверждается. И именно то, что мы ее предаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых "Белых касок", которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США, мы тоже об этом знаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии.
* Запрещенная в России террористическая организация