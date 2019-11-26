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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T13:33+0300
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РИА Новости

МИД подтвердил информацию о готовящихся провокациях в Идлибе

12:58 26.11.2019 (обновлено: 13:33 26.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве знают о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют "Белые каски", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применением химоружия в Идлибской зоне деэскалации.
Активисты из организации Белые каски в Сирии
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Эксперт оценил данные о готовящейся провокации "Белых касок" в Идлибе
"Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев это информация подтверждается. И именно то, что мы ее предаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых "Белых касок", которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США, мы тоже об этом знаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииБелые каскиИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМИД РФ
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