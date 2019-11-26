Почти три тысячи жителей ЛНР погибли за время конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Почти 3 тысячи жителей самопровозглашенной Луганской народной республики погибли или пострадали за время конфликта в Донбассе, заявила во вторник на брифинге замминистра иностранных дел ЛНР, председатель специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.
"Спецкомиссией собраны материалы о 2926 пострадавших, информация о которых уточняется", - сказала Сорока.
По ее словам, за время конфликта погиб 841 гражданский, в том числе 34 ребенка, 2085 гражданских пострадали, среди них 85 детей.
"Собраны данные по жилищно-хозяйственному ущербу, нанесенному Луганской народной республике в результате украинской агрессии", - добавила Сорока.
Она уточнила, что важнейшим аспектом в деятельности спецкомиссии является тесное сотрудничество со Следственным комитетом РФ, "благодаря чему появилось больше возможностей для доказательства преступлений военно-политического руководства Украины и привлечения виновных к ответственности".
"Проводится верификация всех собранных документов", - отметила председатель комиссии.