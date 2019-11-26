Почти три тысячи жителей ЛНР погибли за время конфликта в Донбассе

"Спецкомиссией собраны материалы о 2926 пострадавших, информация о которых уточняется", - сказала Сорока.

По ее словам, за время конфликта погиб 841 гражданский, в том числе 34 ребенка, 2085 гражданских пострадали, среди них 85 детей.

Она уточнила, что важнейшим аспектом в деятельности спецкомиссии является тесное сотрудничество со Следственным комитетом РФ, "благодаря чему появилось больше возможностей для доказательства преступлений военно-политического руководства Украины и привлечения виновных к ответственности".