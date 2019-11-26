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РИА Новости

МИД Турции: страна не обещала, что откажется от использования С-400

12:56 26.11.2019 (обновлено: 13:06 26.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Анкара никому не давала обязательств об отказе от установки и использования купленных в РФ систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

"У нас ни перед кем нет обязательств насчет того, что мы не будем устанавливать или не будем использовать С-400. Мы купили эти системы потому, что испытывали в этом необходимость", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Президент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне. 16 мая 2017 года
11:17Сказано в эфире
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Мевлют ЧавушоглуАнкара (провинция)F-35МИД ТурцииВашингтон (штат)СШАС-400 «Триумф»ТурцияВ мире
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