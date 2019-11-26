МИД Турции: страна не обещала, что откажется от использования С-400

АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Анкара никому не давала обязательств об отказе от установки и использования купленных в РФ систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
"У нас ни перед кем нет обязательств насчет того, что мы не будем устанавливать или не будем использовать С-400. Мы купили эти системы потому, что испытывали в этом необходимость", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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