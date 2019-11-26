ФСБ и Росгвардия пресекли браконьерский отлов краснокнижных кречетов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ФСБ совместно с Росгвардией пресекли незаконную ловлю краснокнижных кречетов в Магаданской области , в результате предотвращен ущерб государству на сумму свыше 5 миллионов рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий в городе Магадан 23 ноября 2019 года в нежилом помещении, находящемся в пользовании у одного из подозреваемых, обнаружены и изъяты три особи сокола-кречета, а также приспособления для их лова и содержания", - говорится в сообщении.

"По предварительной оценке предотвращенный ущерб составил более пяти миллионов рублей. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, принимаются процессуальные решения", - добавил ЦОС ФСБ.

Кречет гнездится протяжении тундровой зоны от Кольского полуострова до Чукотки. Общая численность кречетов в РФ, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, составляет 3,5–5 тысячи гнездящихся пар, что составляет чуть меньше половины общемировой численности. При этом около 13% российской популяции сосредоточено на Камчатке – 500 (330–660) гнездящихся пар.

Продолжающийся браконьерский вылов кречетов угрожает популяции этого вида хищных птиц в России, отмечалось готовящемся к печати докладе WWF России "Коммерческий оборот диких животных в РФ". В докладе отмечается, что ежегодно нелегально отлавливается 10–15% общей численности популяции и констатируется ежегодное увеличение отлова.