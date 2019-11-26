Москалькова назвала основные угрозы для прав человека

ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Глобализация, расслоение общества на богатых и бедных, нелегальная миграция и неравное отношение к женщине являются угрозами для прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на международной конференции в Армении.
"Необходимо честно признать, что мы проходим через сложный и очень тревожный исторический этап, на фоне мировых проблем в настоящее время сформировались новые вызовы и угрозы правам человека - политизируемость прав человека, глобализация, бездуховность и низкий уровень ответственности за сохранение жизни на земле, слабая ответственность чиновников за нарушение прав человека", - сказала Москалькова в ходе панельной дискуссии на тему "Роль национальных учреждений по правам человека и вызовы в современном мире".
В числе вызовов Москалькова также назвала масштабную нелегальную миграцию, расслоение общества на бедных и богатых, жестокость и киберугрозы, неравное отношение к женщине в ее карьерном росте и вопросы защищенности от бытового семейного насилия.
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