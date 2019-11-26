Генпрокуратура назвала регионы, где сильнее всего выросла преступность

"Эта тенденция пока сохраняется в 50 регионах страны. В то же время в 35 субъектах преступность снижается. Так, заметнее всего рост поставленных на учет преступлений в республиках Северная Осетия - Алания, Адыгея, Татарстане и Чеченской", - сказал Куренной на ведомственном канале "Эфир".