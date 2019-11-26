Генпрокуратура назвала регионы, где сильнее всего выросла преступность

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Наибольший рост преступлений, зафиксированный в России с начала года, наблюдается в Чечне, Северной Осетии, Адыгее и Татарстане, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
В целом, за десять месяцев преступность в стране выросла почти на 2%.
"Эта тенденция пока сохраняется в 50 регионах страны. В то же время в 35 субъектах преступность снижается. Так, заметнее всего рост поставленных на учет преступлений в республиках Северная Осетия - Алания, Адыгея, Татарстане и Чеченской", - сказал Куренной на ведомственном канале "Эфир".
Снижается преступность наибольшими темпами в Ненецком автономном округе, Дагестане, Калужской и Омской областях, а также в Севастополе.