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РИА Новости

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

12:52 26.11.2019
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© Фото : Андрей Крамар, Надежда АмелинаОтлив на Азовском море
Отлив на Азовском море
© Фото : Андрей Крамар, Надежда Амелина
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
В минувшие выходные появились сообщения о сильном отливе в Азовском море. Отмечалось, что вода отступила примерно на сто метров. В ГУМЧС по Краснодарскому краю и администрации Приморско-Ахтарского района пояснили, что это произошло в связи с сильным ветром, который "выгнал" воду из привычных берегов.
"Все вернулось еще вчера до линии привычной. Ветра нет… Я думаю, это не последний раз в этом сезоне… Как только восток (восточный ветер – ред.) дует, сразу начинается сильный отлив", - сообщили в пресс-службе администрации района. Там уточнили, что отлив не повлек за собой никаких негативных последствий.
Ростовские экологи рассказали, что такой отлив является стандартным явлением, в котором нет ничего аномального. Они пояснили, что Азовское море является мелководным замкнутым водоемом, и сравнили его с чашкой: "Куда подуешь, туда вода и сбегает".
Ранее сообщалось, что жители Приморско-Ахтарска во время отлива вышли прочёсывать дно с металлодетекторами и нашли на дне монету 1916 года номиналом в 2 копейки. По данным местных властей, до этого таким же образом на обмелевшем дне Азовского моря была найдена монета 1797 года - это время начала освоения казаками кубанских земель.
Монета 1916 года, найденная на дне обмелевшего Азовского моря в Приморско-Ахтарске
Вчера, 11:24
Жители Приморско-Ахтарска нашли на дне Азовского моря монету 1916 года
В минувший четверг было объявлено экстренное предупреждение в связи с усилением ветра в регионе, включая черноморское побережье. Вечером того же дня режим ЧС был введён в Новороссийске, где, по данным местных властей, в ночь на пятницу скорость ветра достигла 37 метров в секунду. В субботу режим ЧС в городе был снят.
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Азовское мореКраснодарский крайПроисшествия
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