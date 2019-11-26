Дом с эротической фреской открылся для туристов в Помпеях

Фотография фрески, изображающей мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне, сделанная 19 ноября 2018 года

Фотография фрески, изображающей мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне, сделанная 19 ноября 2018 года

РИМ, 25 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Туристы в Помпеях смогут впервые увидеть дом с фреской, изображающей обнаженную Леду с богом Зевсом в облике лебедя, говорится в сообщении археологического парка.

Этот дом богатого горожанина находится на улице Везувия, которую открыли для посещения после ремонта. Прекрасно сохранившуюся фреску с часто встречавшимся в Помпеях и Геркулануме сюжетом обнаружили в спальне этого дома еще в ноябре прошлого года. Она воспроизводит миф о том, как Зевс, пораженный красотой спартанской царицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя и овладел ею.

Археологи предполагают, что хозяин украсил свое жилище такой фреской, чтобы подчеркнуть свой высокий культурный уровень.

© AFP 2019 / Filippo Monteforte Открытая в ноябре 2018 года фреска, изображающая греческую мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне © AFP 2019 / Filippo Monteforte Открытая в ноябре 2018 года фреска, изображающая греческую мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне

Новый участок стал доступен для посетителей после завершения раскопок "трехкилометрового периметра" древнего города. Кроме "Дома с Ледой и лебедем" публика впервые сможет посетить комплекс центральных терм и вновь попасть в Дом золотых Купидонов, открытый после реконструкции.