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РИА Новости

Дом с эротической фреской открылся для туристов в Помпеях

13:20 26.11.2019 (обновлено: 15:02 26.11.2019)
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© AFP 2019 / Cesare AbbateФотография фрески, изображающей мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне, сделанная 19 ноября 2018 года
Фотография фрески, изображающей мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне, сделанная 19 ноября 2018 года
© AFP 2019 / Cesare Abbate
Фотография фрески, изображающей мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне, сделанная 19 ноября 2018 года
РИМ, 25 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Туристы в Помпеях смогут впервые увидеть дом с фреской, изображающей обнаженную Леду с богом Зевсом в облике лебедя, говорится в сообщении археологического парка.
Этот дом богатого горожанина находится на улице Везувия, которую открыли для посещения после ремонта. Прекрасно сохранившуюся фреску с часто встречавшимся в Помпеях и Геркулануме сюжетом обнаружили в спальне этого дома еще в ноябре прошлого года. Она воспроизводит миф о том, как Зевс, пораженный красотой спартанской царицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя и овладел ею.
Археологи предполагают, что хозяин украсил свое жилище такой фреской, чтобы подчеркнуть свой высокий культурный уровень.
© AFP 2019 / Filippo MonteforteОткрытая в ноябре 2018 года фреска, изображающая греческую мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне
Открытая в ноябре 2018 года фреска, изображающая греческую мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне
© AFP 2019 / Filippo Monteforte
Открытая в ноябре 2018 года фреска, изображающая греческую мифологическую принцессу Леду и лебедя в спальне
Новый участок стал доступен для посетителей после завершения раскопок "трехкилометрового периметра" древнего города. Кроме "Дома с Ледой и лебедем" публика впервые сможет посетить комплекс центральных терм и вновь попасть в Дом золотых Купидонов, открытый после реконструкции.
"Открытие улицы Везувия — проект, который за несколько лет позволил обезопасить и восстановить важную часть древнего города, создать доступный для всех маршрут, покрыть археологические раскопки сетью Wi-Fi и дать начало новому сезону раскопок", — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.
Дома двухсотлетия в Геркулануме после 30-летней реставрации
24 октября, 19:03Культура
Дом двухсотлетия в Геркулануме открыли после длительной реставрации
500000
КультураНовости культурыВыставкиДарио ФранческиниРим
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