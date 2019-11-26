В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

Эта сумма сравнима с годовым бюджетом Петербурга: за год казна города пополняется примерно 570-580 миллиардами рублей.

Вырос и общий уровень преступности. Всего, по данным Генпрокуратуры, за январь-октябрь в России зарегистрировали более 1,7 миллиона преступлений – на 2% больше, чем годом ранее.