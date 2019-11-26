В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Эта сумма сравнима с годовым бюджетом Петербурга: за год казна города пополняется примерно 570-580 миллиардами рублей.
"Общий ущерб от преступлений оценивается в 526 миллиардов 440 миллионов 210 тысяч рублей, что более чем на 15% больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал Куренной на ведомственном канале "Эфир".
Вырос и общий уровень преступности. Всего, по данным Генпрокуратуры, за январь-октябрь в России зарегистрировали более 1,7 миллиона преступлений – на 2% больше, чем годом ранее.
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