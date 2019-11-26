Суд отклонил жалобу на трехлетний приговор похитителю картины Куинджи

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на приговор бизнесмену Денису Чуприкову, получившему три года колонии строгого режима за похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщили РИА Новости в суде.

"Приговор Замоскворецкого суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

Замоскворецкий суд столицы в конце сентября приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима. Накануне решения суда он объяснил, что украл картину из желания "привлечь внимание, хайпануть". При этом Чуприков утверждал, что собирался вернуть полотно на следующий день, но якобы не успел - его задержали. В ходе следствия он полностью признал вину.

Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".