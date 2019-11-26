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РИА Новости

Путин заявил, что весь мир стоит на пороге технологического прорыва

12:41 26.11.2019 (обновлено: 16:09 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, и важно, чтобы молодые люди могли определиться, где они могут достичь максимального успеха.
"Мы стоим на пороге серьезных изменений. Не только наша страна – весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас, меняют мир. Конечно, очень важно, чтобы молодые люди... смогли определиться, а где же они смогут быть наиболее востребованными, а где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо семьи, близких, страны", - заявил Путин в ходе телемоста на форуме "Проектория".
По словам российского лидера, только в этом году четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия страны, которые занимаются инновациями. "Это и новые материалы, это и лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология в самом широком смысле слова, включая генетические исследования", - указал президент.
Он отметил, что очень важно личное будущее участников форума, их детей и внуков, поскольку оно определит будущее страны. Также президент поблагодарил родителей и участников форума за то, что они уделяют большое внимание этой работе. "Спасибо вам большое, я желаю вам успехов", - заключил Путин.
Ежегодно на форум "Проектория" приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.
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