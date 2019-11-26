Путин заявил, что весь мир стоит на пороге технологического прорыва

"Мы стоим на пороге серьезных изменений. Не только наша страна – весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас, меняют мир. Конечно, очень важно, чтобы молодые люди... смогли определиться, а где же они смогут быть наиболее востребованными, а где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо семьи, близких, страны", - заявил Путин в ходе телемоста на форуме "Проектория".