Богданов начал встречу с делегацией сирийской партии БААС

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов начал встречу с делегацией правящей партии Сирии БААС , которая прибыла с визитом в Москву в минувшее воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

"Приветствуем вас в Москве и готовы обсудить все взаимные интересы", - сказал Богданов в преддверии переговоров. Замглавы МИД РФ отметил роль посла Сирии в России в развитии сотрудничества двух стран. "Мы постоянно находимся в контакте, работаем над укреплением наших связей", - подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря партии БААС Хиляль Хиляль заявил, что российско-сирийские отношения являются "примером для всех государств, которые хотят построить эффективный диалог друг с другом".

"Безусловно, наша дружба является одним из важнейших факторов нашей работы и нашего успеха в войне со злом, которая происходит в эти дни", - сказал Хиляль.