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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T12:39+0300
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РИА Новости

Богданов начал встречу с делегацией сирийской партии БААС

12:39 26.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов начал встречу с делегацией правящей партии Сирии БААС, которая прибыла с визитом в Москву в минувшее воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Приветствуем вас в Москве и готовы обсудить все взаимные интересы", - сказал Богданов в преддверии переговоров. Замглавы МИД РФ отметил роль посла Сирии в России в развитии сотрудничества двух стран. "Мы постоянно находимся в контакте, работаем над укреплением наших связей", - подчеркнул он.
В свою очередь, заместитель генерального секретаря партии БААС Хиляль Хиляль заявил, что российско-сирийские отношения являются "примером для всех государств, которые хотят построить эффективный диалог друг с другом".
"Безусловно, наша дружба является одним из важнейших факторов нашей работы и нашего успеха в войне со злом, которая происходит в эти дни", - сказал Хиляль.
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Замгенсека партии БААС добавил, что все сирийцы с уважением относятся к России и ее руководству. "Сегодня наши два великих народа вместе творят историю, после того как их кровь смешалась на сирийской земле", - отметил он.
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