Богданов начал встречу с делегацией сирийской партии БААС

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов начал встречу с делегацией правящей партии Сирии БААС, которая прибыла с визитом в Москву в минувшее воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Приветствуем вас в Москве и готовы обсудить все взаимные интересы", - сказал Богданов в преддверии переговоров. Замглавы МИД РФ отметил роль посла Сирии в России в развитии сотрудничества двух стран. "Мы постоянно находимся в контакте, работаем над укреплением наших связей", - подчеркнул он.
В свою очередь, заместитель генерального секретаря партии БААС Хиляль Хиляль заявил, что российско-сирийские отношения являются "примером для всех государств, которые хотят построить эффективный диалог друг с другом".
"Безусловно, наша дружба является одним из важнейших факторов нашей работы и нашего успеха в войне со злом, которая происходит в эти дни", - сказал Хиляль.
Замгенсека партии БААС добавил, что все сирийцы с уважением относятся к России и ее руководству. "Сегодня наши два великих народа вместе творят историю, после того как их кровь смешалась на сирийской земле", - отметил он.