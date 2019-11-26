Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T12:38+0300
https://ria.ru/20191126/1561604345.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/17463/16/174631691_0:162:2500:1568_1036x0_80_0_0_6eaa1c02b5111af904dc4da8fe322104.jpg
РИА Новости

В Польше задержали экс-членов правления EuRoPol GAZ за контракты с РФ

12:38 26.11.2019
650
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на газопроводе "Ямал - Европа"
Газокомпрессорная станция на газопроводе Ямал - Европа
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция на газопроводе "Ямал - Европа". Архивное фото
ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.
По данным прокуратуры, задержаны "бывшие члены правления компании EuRoPol GAZ - Михаил Ш., Здислав Й и Мирослав", которые обвиняются "в причинении компании ущерба имуществу в крупных размерах". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
22 ноября, 08:00
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Задержания проведены по поручению региональной прокуратуры, которая "ведет предварительное расследование по делу газовых соглашений, заключенных с Российской Федерацией".
Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения в "причинении EuRoPol GAZ ущерба в крупных размерах путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей".
Пока речь идет об ущербе в размере более 848 миллионов злотых (более 200 миллионов долларов).
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
15 ноября, 13:32
В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ
Компания EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода "Ямал-Европа". Она была создана с целью транспортировки природного газа через Польшу. Польша и Россия владеют по 48% акций компании. 4% принадлежит компании Gas Trading S. A.
По данным прокуратуры, следствие, о котором идет речь, касается "обстоятельств заключения невыгодного для Польши, противоречащего законодательству Европейского союза, межправительственного соглашения о поставках российского газа в Польшу".
Зависимость стран Европы от российского газа
26 апреля 2018, 13:14
Зависимость стран Европы от российского газаКакую долю от общего потребления газа европейскими странами составляет российское голубое топливо – в инфографике Ria.ru.
12040412
Обсудить 0
Ямал-Европа (газопровод)ПольшаРоссияВ мире
Рекомендуем
Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) Берлин на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией
Эдуард Лимонов
ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым
Участок строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат раскритиковал доводы против "Северного потока — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
МИД Китая сделал представление агентству Рейтер за материал о Гонконге
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Заседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
В Раде раскритиковали комиссию, расследующую деятельность телеканалов
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Министр обороны Италии заявил об абсолютной необходимости НАТО
Мирослав Лайчак
Председатель ОБСЕ намерен посетить Донбасс
Столица Чехии Прага
В Чехии завели дела против бывших глав компартии, правительства и МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
Лента новостейМолния