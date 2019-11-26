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РИА Новости

Украинские силовики трижды обстреляли район Петровского, заявили в ДНР

12:37 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силовики с начала текущих суток трижды обстреляли район населенного пункта Петровское из 60-миллиметровых минометов, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Он пояснил, что данные нарушения были зафиксированы за пределами участка разведения сил и средств.
"Украинская сторона не оставляет попыток дестабилизировать обстановку вблизи участка разведения сторон Богдановка-Петровское. С начала текущих суток противник три раза обстрелял Петровское с применением 60-миллиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Всего по району населенного пункта было выпущено четыре мины и 17 гранат", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что данную вооруженную провокацию силовики осуществили накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске, запланированной на 27 ноября. "Также не исключаем, что целью ставилось сорвать мероприятие по демонтажу фортификационных сооружений в рамках завершения процесса по разведению противоборствующих сторон в данном районе",- заявил представитель ведомства.
Мирослав Лайчак
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Ранее украинские силовики в свою очередь обвинили ополченцев в том, что те обстреляли из гранатометов и пулеметов их позиции вблизи Старогнатовки с направления Петровского.
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