Украинские силовики трижды обстреляли район Петровского, заявили в ДНР

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское

ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силовики с начала текущих суток трижды обстреляли район населенного пункта Петровское из 60-миллиметровых минометов, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики с начала текущих суток трижды обстреляли район населенного пункта Петровское из 60-миллиметровых минометов, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

Он пояснил, что данные нарушения были зафиксированы за пределами участка разведения сил и средств.

"Украинская сторона не оставляет попыток дестабилизировать обстановку вблизи участка разведения сторон Богдановка-Петровское. С начала текущих суток противник три раза обстрелял Петровское с применением 60-миллиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Всего по району населенного пункта было выпущено четыре мины и 17 гранат", - заявил представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что данную вооруженную провокацию силовики осуществили накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске, запланированной на 27 ноября. "Также не исключаем, что целью ставилось сорвать мероприятие по демонтажу фортификационных сооружений в рамках завершения процесса по разведению противоборствующих сторон в данном районе",- заявил представитель ведомства.