Украинские силовики трижды обстреляли район Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силовики с начала текущих суток трижды обстреляли район населенного пункта Петровское из 60-миллиметровых минометов, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Он пояснил, что данные нарушения были зафиксированы за пределами участка разведения сил и средств.
"Украинская сторона не оставляет попыток дестабилизировать обстановку вблизи участка разведения сторон Богдановка-Петровское. С начала текущих суток противник три раза обстрелял Петровское с применением 60-миллиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Всего по району населенного пункта было выпущено четыре мины и 17 гранат", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что данную вооруженную провокацию силовики осуществили накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске, запланированной на 27 ноября. "Также не исключаем, что целью ставилось сорвать мероприятие по демонтажу фортификационных сооружений в рамках завершения процесса по разведению противоборствующих сторон в данном районе",- заявил представитель ведомства.
Ранее украинские силовики в свою очередь обвинили ополченцев в том, что те обстреляли из гранатометов и пулеметов их позиции вблизи Старогнатовки с направления Петровского.