В Белеве завершается реставрация храма и благоустройство монастыря

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории Свято-Введенского Макариевского Жабынского мужского монастыря в Белеве завершается реставрация храма, благоустройство купели и святого источника, говорится в сообщении на портале правительства Тульской области.

"Белевский Жабынский монастырь – одна из самых древних святых обителей нашей страны. Сюда приезжают паломники из соседних регионов, поэтому очень важно, что эта достопримечательность Тульской области благодаря губернатору Алексею Дюмину обрела новый облик в преддверии празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты", – отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

На сегодняшний день проведены ремонтно-восстановительные и реставрационные работы на фасаде храма. Разрушенные элементы цоколя и фигурные элементы фасада для соответствия историческому обликуизготовили из уникального белого камня, который добывается только в городе Коврове. Большая часть работ выполнялась реставраторами вручную. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Семь главок изготовлены в Краснодаре из нержавеющей стали, покрыты нитритом титана. Установлена винтовая лестница на хоры храма.

На территории монастыря провели ландшафтные работы, уложили тротуарную плитку, восстановили систему водоотведения. Завершены электромонтажные работы, смонтированы новые опоры освещения. Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтированы купель и часовня. Облагорожен старинный 600-летний дуб, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого недруга – с этим событием и связана история чудодейственного источника.