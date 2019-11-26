МИД Китая сделал представление агентству Рейтер за материал о Гонконге

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая создали кризисный центр на границе с Гонконгом и рассматривают возможность смены главы канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге, который является самым высокопоставленным по рангу официальным чиновником центральных властей Китая в Гонконге. По данным агентства, Пекин недоволен тем, как он справляется с политическим кризисом в районе.