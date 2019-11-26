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РИА Новости

МИД Китая сделал представление агентству Рейтер за материал о Гонконге

12:33 26.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterПолицейский во время акции протеста в Гонконге
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Полицейский во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге сделал представление агентству Рейтер за распространение не соответствующей действительности информации о Гонконге, следует из опубликованного заявления ведомства.
Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая создали кризисный центр на границе с Гонконгом и рассматривают возможность смены главы канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге, который является самым высокопоставленным по рангу официальным чиновником центральных властей Китая в Гонконге. По данным агентства, Пекин недоволен тем, как он справляется с политическим кризисом в районе.
"26 ноября 2019 года официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге сделал резкое представление агентству Рейтер в связи с опубликованным сегодня не соответствующим действительности материалом", - говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Китая потребовало от агентства придерживаться действительных фактов, проявлять профессионализм и ответственность, а также немедленно "прекратить распространение недостоверной информации".
Доминик Рааб
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Протесты в ГонконгеМИД КНРПекинГонконгКитайВ мире
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