МИД Китая сделал представление агентству Рейтер за материал о Гонконге

ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге сделал представление агентству Рейтер за распространение не соответствующей действительности информации о Гонконге, следует из опубликованного заявления ведомства.
Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая создали кризисный центр на границе с Гонконгом и рассматривают возможность смены главы канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге, который является самым высокопоставленным по рангу официальным чиновником центральных властей Китая в Гонконге. По данным агентства, Пекин недоволен тем, как он справляется с политическим кризисом в районе.
"26 ноября 2019 года официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге сделал резкое представление агентству Рейтер в связи с опубликованным сегодня не соответствующим действительности материалом", - говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Китая потребовало от агентства придерживаться действительных фактов, проявлять профессионализм и ответственность, а также немедленно "прекратить распространение недостоверной информации".