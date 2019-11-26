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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T12:27+0300
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 800 беженцев из Иордании и Ливана

12:27 26.11.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Почти 800 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 765 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 180 человек (женщин – 54, детей – 92), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 585 человек (женщин – 176, детей – 298)", - говорится в сообщении.
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10:16Сказано в эфире
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись свыше 476 тысяч беженцев: более 150 тысяч из Ливана, почти 326 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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Война в СирииИорданияЛиванВ мире
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