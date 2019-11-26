Председатель ОБСЕ намерен посетить Донбасс

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста, 20 ноября он был досрочно открыт после восстановления.

"Я был там в январе, это был мой первый визит. Я сделал вопрос восстановления (поврежденного обстрелами – Прим. ред.) моста своим приоритетом, говорил с партнерами в России, на Украине. Я планирую посетить его позже на этой неделе вместе со своим украинским коллегой. Для меня это одно из наследий словакского председательства в ОБСЕ", - заявил Лайчак РИА Новости в кулуарах Берлинской конференции по безопасности.