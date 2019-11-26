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РИА Новости

Председатель ОБСЕ намерен посетить Донбасс

12:23 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мирослав Лайчак. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что посетит на текущей неделе Станицу Луганскую в Донбассе.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста, 20 ноября он был досрочно открыт после восстановления.
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"Я был там в январе, это был мой первый визит. Я сделал вопрос восстановления (поврежденного обстрелами – Прим. ред.) моста своим приоритетом, говорил с партнерами в России, на Украине. Я планирую посетить его позже на этой неделе вместе со своим украинским коллегой. Для меня это одно из наследий словакского председательства в ОБСЕ", - заявил Лайчак РИА Новости в кулуарах Берлинской конференции по безопасности.
Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский открыл восстановленный мост на прошлой неделе, это удалось сделать в том числе благодаря разведению сил на линии соприкосновения в этом районе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕСтаница ЛуганскаяДонбассМирослав ЛайчакВ мире
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