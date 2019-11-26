Источник: следствие обжалует прекращение дела против Ирины Голосной

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Решение прокуратуры Москвы, которая отменила постановление о возбуждении дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, будет обжаловано, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Голосной, и лично отменил его. Поскольку Голосная находится под стражей без уголовного дела, в ближайшее время ее должны выпустить на свободу, добавила газета. Адвокат фигурантки Илья Брык подтвердил РИА Новости эту информацию.
"Следствие намерено обжаловать это решение прокурора в вышестоящей инстанции, то есть в Генпрокуратуре", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Голосная была арестована до 20 января, ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы. Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в СК. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.