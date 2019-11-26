Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T12:14+0300
https://ria.ru/20191126/1561601999.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156157/09/1561570972_0:169:1610:1075_1036x0_80_0_0_2a51d0688ae414f6db45d59ada81ef8a.jpg
РИА Новости

Источник: следствие обжалует прекращение дела против Ирины Голосной

12:14 26.11.2019
1025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Решение прокуратуры Москвы, которая отменила постановление о возбуждении дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, будет обжаловано, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Голосной, и лично отменил его. Поскольку Голосная находится под стражей без уголовного дела, в ближайшее время ее должны выпустить на свободу, добавила газета. Адвокат фигурантки Илья Брык подтвердил РИА Новости эту информацию.
"Следствие намерено обжаловать это решение прокурора в вышестоящей инстанции, то есть в Генпрокуратуре", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Голосная была арестована до 20 января, ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы. Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в СК. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.
Денежные купюры России
17 мая, 17:44
Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России
611060
Обсудить 1
Дело Ирины ГолоснойИрина ГолоснаяСледственный комитет РФРосалкогольрегулированиеКоммерсантъГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури
Нападение на ребенка в Иркутске
В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки
Ирина Голосная в суде
Адвокат подтвердил отмену дела против чиновницы Голосной
Задержание
В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских
Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) Берлин на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией
Сотрудник полиции
Жителя Сочи будут судить за ограбление туриста на 260 тысяч рублей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СМИ: ФСБ задержала майора полиции по делу о незаконной сдаче квартир
Авиационная ракета семейства Х-29
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Мирослав Лайчак
Председатель ОБСЕ намерен посетить Донбасс
Молоток судьи
Главу "Христианского государства" Калинина освободили в зале суда
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Вид на улицу Московскую в городе Екатеринбурге
В Екатеринбурге подросток попал под снегоуборочную машину
Полиция
В университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе
Иван Голунов
Жалобу Голунова на волокиту СК передали в Мосгорсуд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
Лента новостейМолния