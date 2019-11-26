Режиссер "Звездных войн" объяснил утечку сценария в Сеть

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Режиссер "Звездных войн" Джей Джей Абрамс пояснил, что сценарий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" оказался в Сети после того, как один из актеров забыл его под своей кроватью, . Режиссер "Звездных войн" Джей Джей Абрамс пояснил, что сценарий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" оказался в Сети после того, как один из актеров забыл его под своей кроватью, сообщает NME.

Выступая в передаче Good Morning America, он рассказал что сценарий был выставлен на продажу онлайн после того, как уборщик нашел его дома у одного из актеров.

"Не скажу, кто именно оставил его под кроватью. Его нашел человек, убиравшийся у них дома, и передал кому-то, кто попытался продать его на eBay", — пояснил режиссер.

Один из сотрудников Disney заметил утечку и успел вернуть сценарий.