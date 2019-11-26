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РИА Новости

Режиссер "Звездных войн" объяснил утечку сценария в Сеть

12:16 26.11.2019
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Постер фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Постер фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Режиссер "Звездных войн" Джей Джей Абрамс пояснил, что сценарий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" оказался в Сети после того, как один из актеров забыл его под своей кроватью, сообщает NME.
Выступая в передаче Good Morning America, он рассказал что сценарий был выставлен на продажу онлайн после того, как уборщик нашел его дома у одного из актеров.
"Не скажу, кто именно оставил его под кроватью. Его нашел человек, убиравшийся у них дома, и передал кому-то, кто попытался продать его на eBay", — пояснил режиссер.
Один из сотрудников Disney заметил утечку и успел вернуть сценарий.
Абрамс также добавил, что работа над картиной, премьера которой ожидается в России 19 декабря, была завершена 23 ноября.
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КультураДжей Джей Абрамс (Джеффри Джейкоб)Москва
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